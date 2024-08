Cina | sommergibile Jiaolong effettua 300esima immersione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024) A bordo del Deep Sea No. 1, 18 ago – (Xinhua) –, ilcinese con equipaggio per immersioni in acque profonde, ha completato oggi la suadalla sua missione inaugurale nell’agosto 2009., con un equipaggio composto da uno scienziato e due sommergibilisti, hato l’nell’oceano Pacifico occidentale. E’ stata la prima di 18 immersioni pianificate in una spedizione scientifica in corso. Ile’ trasportato dalla nave di ricerca cinese Deep Sea No. 1, che ha a bordo scienziati cinesi e stranieri ed e’ salpata da Qingdao, nella provincia cinese orientale dello Shandong, il 10 agosto.