Bologna-Udinese Italiano dà fiducia a Fabbian Formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Oggi alle ore 18.30 si ricomincia con la prima giornata del campionato di Serie A. Si affronteranno, Vincenzofa una scelta importante con Giovanni. Le. TITOLARE –si affrontano alle ore 18.30 al Renato dall’Ara. Sarà la prima giornata del campionato di Serie A per entrambe le squadre dove ci sono vecchi ricordi e magari future stelle dell’Inter. Da Alexis Sanchez, che però oggi non sarà presente per l’esordio stagionale dei suoi compagni, a Giovanni. Proprio il centrocampista classe 2003 avrà un ruolo da protagonista perché Vincenzoha deciso di puntarci e metterlo titolare. Poche volte nella scorsa stagione gli è capitato, anche se è stato determinante nella conquista della Champions League per la squadra dell’allora tecnico Thiago Motta.