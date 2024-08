Aprire le strade della pace in Medioriente e Ucraina | l' appello di Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) L'di, dopo la recita dell'Angelus in Piazza San Pietro: "Continuiamo a pregare perché ledisi possanoine in, con l'impegno del dialogo e astenendosi da azioni violente". Il monito del Pontefice arriva mentre si intensificano gli sforzicomunità internazionale per raggiungere un accordo sulla tregua a Gaza in occasione del prossimo round di negoziati, questa settimana al Cairo. Ma continuano purtroppo anche ad accumularsi le vittime: all'alba raid aerei israeliani su Deir al-Balah hanno ucciso 19 persone.