Abbronzatura senza rischi? ‘Fate attenzione agli orari e ai filtri’

(Di domenica 18 agosto 2024) Volete undorata ma avete paura di esporvi ai raggi uv? Ecco i consigli per farloL’estate è sinonimo di sole, mare e relax. Tuttavia, l’esposizione ai raggi solari richiede precauzioni per evitare danni alla pelle. Seguendo alcuni consigli esperti, è possibile godersi il sole riducendo idorata -Ansa- Notizie.comEsporsi al sole nelle ore meno calde della giornata, tra le 9 e le 11 del mattino e al tramonto, è una delle prime regole da seguire per un’sicura. Stefania Guida, coordinatore del Gruppo di Lavoro Dermatologia Correttiva ed Estetica di Sidemast, sottolinea l’importanza dell’utilizzo di filtri solari adeguati: Spf 50 per il viso e non inferiore a Spf 30 per il corpo.