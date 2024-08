Ultime Notizie Roma del 17-08-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un’apertura andiamo in medioriente si è concluso il vertice di Doha per i colloqui per un cessate il fuoco e Gaza rilascio degli Ortaggi nel comunicato congiunto uscito dal Summit si legge che gli ha funzionato con volti si illuminano di nuovo al Cairo con l’obiettivo di concludere l’accordo nei termini indicati gli Stati Uniti hanno presentato una proposta di tregua che colma le lacune rimanenti in modo da consentire una rapida azione di raccordo in linea con i principi enunciati dal Presidente biden il risultato del vertice di Doha non corrisponde all’accordo di luglio dici a Marta intanto Israele ha ordinato con un lancio volantini della stazione di alcune zone del centro della striscia di Gaza designati Come state zona umanitario zona di interdizione combattimenti ...