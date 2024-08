Santa Sofia piange il dottor Fabio Ravaioli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) E’ morto all’età di 71 annistimato e conosciuto medico di famiglia a, a Civitella e alla Casa di Riposo San Vincenzo de’ Paoli fino al 2021. La tragedia si è consumata ieri poco dopo le 10 quando il cugino Mirco che era andato a trovarlo insieme alla compagna nella sua abitazione di via Dante Alighieri, per sincerarsi del suo stato di salute dopo l’ operazione a un ginocchio, quando si è accorto che stava male ha avvertito il 118 ed esperto di primo soccorso gli ha praticato subito un lungo massaggio cardiaco fino all’ arrivo dei sanitari intervenuti prontamente con due mezzi e l’elisoccorso. Non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore generoso si è fermato tra la disperazione della moglie Antonella, del figlio Stefano, degli amici e dei vicini subito accorsi.