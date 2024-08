Recuperato lo zaino dello studente disperso sul Gran Sasso | continuano le ricerche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto, è stato ritrovato lodi Lewin Weituschàt, unotedesco di 25 anni scomparso durante un’escursione sul. Lewin, in Italia per un progetto Erasmus, non dà notizie di sé dallo scorso 9 agosto, giorno in cui si era avventurato in una solitaria escursione sulla montagna abruzzese. Il ritrovamentoLoè statoin località Calderone, grazie all’intervento dei vigili del fuoco dell’Aquila, impegnati nelle operazioni di ricerca fin da ieri, insieme a volontari e forze dell’ordine. Sono stati gli amici di Lewin a segnalare la presenza, un indizio fondamentale che ha dato nuovo impulso alle. L’ultimo contatto di Lewin con la famiglia risale a venerdì 9 agosto, quando ha inviato una foto.