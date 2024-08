Ravezzani | Inter oculata e favorita Tra le altre solo una si è rinforzata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Sta per iniziare la Serie A 2024-2025, che alle 18.30 si apre con Genoa-, prima sfida della stagione per i campioni d’Italia. Con un tweet, Fabioanalizza la griglia di partenza dopo il mercato svoltosi fino a oggi. BLOCCHI DI PARTENZA – Ci siamo, Genoa-alle 18.30 apre la Serie A 2024-2025. I campioni d’Italia apriranno la stagione proprio allo stadio Luigi Ferraris, contro una squadra che in attacco sarà orfana di Mateo Retegui e Albert Gudmundsson, ceduti rispettivamente ad Atalanta e Fiorentina. Ma non per questo sarà un impegno meno ostico. Anzi, proprio lo scorso anno una delle poche partite nelle quali i nerazzurri di Simone Inzaghi non riuscirono a trovare la vittoria fu proprio la trasferta contro i rossoblu, con un 1-1 deciso dalle reti di Marko Arnautovic e Radu Dragusin.