Palloni caldi e tanto divertimento con il Torneo Spiaggiato

(Di sabato 17 agosto 2024) Il nuovo campo da beach volley del Lungomare Colombo ospiterà la quinta edizione del "", in programma oggi e domani nella spiaggia libera tra la concessione 56 e il club nautico Amici del Mare. Organizzato dalla asd Grottammare Sportiva, sono attese 20 formazioni. Lo spazio di gioco utilizzato informalmente negli anni da tantissimi ragazzi appassionati di beach volley ha finalmente trovato una sua dimensione in sicurezza e in conformità con il Piano di spiaggia, attraverso un’autorizzazione temporanea dell’arenile per uso pubblico che il Comune ha affidato all’asd Grottammare Sportiva, insieme alla concessione di un contributo di 1700 euro per l’acquisto delle attrezzature e l’allestimento. Il campo è aperto gratuitamente fino al 15 settembre. L’iniziativa ha già riscosso successo da subito, con affluenza di giovan.