Non posso averlo detto davvero Reazione a catena | i campioni la fanno grossa e il pubblico resta senza parole

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 17 agosto 2024), finisce malissimo per iin carica. Una gaffe clamorosa è costata molto caro ai Mezzi Marinai, la squadra composta da Anna, Giosuè e Matteo. L’errore è arrivato in un momento decisivo, durante l’Intesa Vincente. Lo strafalcione commesso da uno dei componenti della squadra si è rivelato determinante. A quel punto, Pino Insegno non ha potuto far altro che allargare le braccia imbarazzato, mentre ilin studio mormorava rumorosamente. Nella puntata del 16 agosto, i telespettatori hanno assistito a uno degli strafalcioni più “drammatici” e allo stesso tempo esilaranti della storia del programma. I Mezzi Marinai sono “affondati” su una domandafacile. Il gioco consisteva nel far indovinare a Matteo il nome della presentatrice di celebre trasmissione televisiva.