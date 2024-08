MotoGP su TV8 oggi GP Austria 2024 | orari qualifiche e Sprint Race programma in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) L’odierna giornata di sabato 17 agosto sarà dedicata alledi, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di. Inoltre nel pomeriggio assisteremo alladella classe regina e, quale succoso contorno, vi sarà spazio per le due gare di Moto-E. Come di consueto, lesaranno divise in due fasi distinte. Il Q1 sarà quella “preliminare”, dalla quale verranno esentati i piloti più rapidi al termine dei turni deputati a effettuare la scrematura (uno per la, due per le categorie formative). Nel Q2 ci si giocherà la pole position e gran parte delle chance di ben figurare negli appuntamenti pregnanti. La sessione servirà per stabilire ogni griglia di partenza del weekend. Dunque avrà valenza doppia in, dove farà fede sia per laodierna che per il Gran Premio di domani.