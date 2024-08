LIVE Italia-Turchia Europei volley femminile U20 in DIRETTA | la pallavolo azzurra per continuare a vincere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Vincente Yesilimak da zona 2 17.29: Formazione confermata per l’17.28: La finale per il bronzo è stata vinta dal Belgio che ha sconfitto 3-2 la Polonia 17.26: La squadra turca dovrebbe schierare in cabina di regia Dilay Ozdemir del Besiktas, in diagonale con l’opposta Beren Yesilirmak, lo scorso anno all’Ilbank e il prossimo allo Zeren Spor Kulubu. In banda Liza Safronova, schiacciatrice del Fenerbahce, proveniente dal Havran Belediyespor Kulübü e Eylul Durgun del Karayollar? Spor Kulübü. le centrali sono Begun Kacmaz, ex Vakifbank, dal prossimo anno al Besiktas e Nisan Eroguz, del vivaio del Vakifbank. Il libero è Helin Kayikci, ex Fenerbahce, dal prossimo anno all’Alpet Zerenspor. 17.22: Ora in programma c’è la finale del torneo che vede l’affrontare laalle ore 17.30 (orana).