L’epidemia di vaiolo delle scimmie accelera in Africa Attenzione sulle nuove varianti

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – Inla diffusione del, con 1.200 casi registrati in una settimana, portando a 18.737 il numero totale di contagi confermati o sospetti dall'inizio dell'anno. Lo ha annunciato l'agenzia sanitaria dell'Unionena (Cdc). epaselect epa11551530 Lucie Habimana, 13, has her face covered with ointment after being treated for mpox at the Munigi Health Centre in Munigi, Democratic Republic of Congo on August 16, 2024. The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) warned that Europe is likely to see more imported cases due to the virus’s spread in severaln nations after the World Health Organization declared the spread of mpox inas a global health emergency. Mpox belongs to the same family of viruses as smallpox but causes milder symptoms like fever, chills and body aches.