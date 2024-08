Incidente in A1 lunghe code nel tratto aretino Il consiglio | Uscite ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Monte San Savino (), 17 agosto 2024 – Unstradale avvenuto nelfiorentino dell’A1, nei pressi di Monte San Savino, sta creandoe disagi per chi viaggia in direzione Firenze. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10,30 circa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia. L’è stato risolto dopo pochi minuti, ma a causa del traffico intenso si sono creati lunghi incolonnamenti. Agli utenti diretti verso Firenze, ilè di uscire ade di rientrare alla stazione di Valdarno dopo aver percorso la viabilità ordinaria.