Grande Fratello il doloroso retroscena sull’ex concorrente | Pensava al suicidio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 17 agosto 2024), un’ex gieffina ha pensato al? Spunta la drammatica teoria dei social La fine delha portato in dote un normale ritorno alla vita di tutti i giorni, anche se non è stato così facile per tutti gli ex concorrenti del reality. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha svelato di aver ricevuto numero segnalazioni su una ex, con tanti messaggi indirizzati a suo profilo Instagram negli ultimi giorni. Il gossipparo però non ha digerito quanto letto e si è sfogato in questo modo sui suoi profili social: “Inutile che mi mandate le storie di quella fuori di testa bionda, tanto non la nomino. Pensasse al suo di Karma, ma soprattutto pensasse a cambiare psicologo dato che voleva suicidarsi perché non lavora né sui social né in tv e l’hanno radiata. Non è colpa mia se ti fai schifare da tutti”.