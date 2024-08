Da Calabro al gol di Finotto al Vicenza | così la Carrarese ha ritrovato la B dopo 76 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Il momento atteso 76è finalmente arrivato e laè pronta a riassaporare al Manuzzi di Cesena quella Serie B appena “assaggiata” tra il 1946 e il 1948. Ammessa tra i cadetti per meriti sportivi acquisiti alla fine della stagione 1942/43 (sfiorò la promozione prima dell’interruzione dei tornei a causa della seconda guerra mondiale), retrocesse infattiappena due stagioni e da quel momento sarebbero passati decenni di amarezze e gioie, ma sempre nelle serie minori e vissuti nel ricordo di quel “Paradiso perduto” che è stato però finalmentelo scorso 9 giugno. Sono passati poco più di due mesi dal giorno in cui è stata riscritta la storia del calcio in una Carrara tinta di azzurro e giallo con sciarpe, bandiere e palloncini a colorare ogni angolo, strada o balcone.