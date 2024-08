Da Ballando con le Stelle ad Amici? Chi potrebbe approdare su Canale 5 dalla De Filippi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) “Sul piano artistico senz'altro sarebbe un progetto interessante": Stefano Oradei dicon lelo ha detto in un'intervista al settimanale Mio a proposito di una sua possibile partecipazione addi Maria Desu5 in veste di insegnante di ballo. "E' un programma importante - ha proseguito il ballerino a proposito del talent show - che mi permetterebbe di fare l'insegnante di danza e in fondo questo è ciò che faccio nella mia vita”. Oradei, insomma, non esclude nulla per ora: "Perché no? Ho le porte aperte con, nel senso che ci siamo sentiti con Milly e sono a disposizione se dovesse servire. Ma ci devono essere basi solide. Stesso discorso con, anche se non ho mai avuto contatti diretti". Non è escluso, tra l'altro, che possa essere chiamato adnon come insegnante ma magari come giudice speciale della domenica pomeriggio.