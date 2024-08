Conte non è stata una conferenza È stato un funerale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2024), non èuna. ÈunQuella dinon èuna, èun. L’allenatore del Napoli ha polverizzato col napalm qualsiasi ombra di ottimismo. Ha tracciato un quadro tanto fosco quanto realistico. Ha voluto parlare chiaro. Ai giornalisti. Ai tifosi. E ovviamente al club. Dietro l’apparente cordialità e comunanza di interessi,ha rifilato bordate al Calcio Napoli, alla società di De Laurentiis. Ha detto, nell’ordine. Mi aspettavo una situazione migliore di quella che ho trovato. Il decimo posto non èaffatto un caso né questione di sfortuna, ve lo posso assicurare. Siamo quasi all’anno zero, stiamo lavorando a una ricostruzione quasi totale. Lo scudetto è un grosso tranello che getta fumo negli occhi a tutti quanti.ha tracciato il quadro di una squadra e di un club in alto mare. Alla deriva.