Calcio Cupramontana il settore giovanile riparte con entusiasmo per la stagione 2024 2025

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo gli importanti traguardi degli ultimi anni, le Giovanili delsono pronte a ripartire con le iscrizioni al via lunedì 19 Agosto. Il responsabile delGiuliano Maggi ci spiega il suo progetto decennale, 17 agosto– ? tempo di ripartire anche per la cantera del, che dal 2020 è arrivata a coprire tutte le categorie giovanili, dai Piccoli Amici alla Juniores. Il progetto dei Rossoblu, lungimirante e realizzato con continuità a partire dall’arrivo di Giuliano Maggi più di 10 anni fa come responsabile del, è stato premiato nelle ultime stagioni con vari riconoscimenti, sintomo dell’importanza dei valori umani e sportivi, oltre alla sana crescita e valorizzazione dei ragazzi cuprensi e dintorni.