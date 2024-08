ATP Winston-Salem Luciano Darderi e Lorenzo Sonego nel tabellone principale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Dal 18 al 24 agosto il torneo ATP250 diterra banco. Sul cemento americano andrà in scena un evento che accompagnerà i giocatori allo Slam di New York, il targetper i tennisti di alto livello che stanno lavorando in funzione del Major. In questa circostanza la testa di serie n.1 sarà l’argentino Sebastian Baez, che cercherà di conquistare dei punti nella classifica mondiale, dopo aver faticato in questo swing nordamericano. Ai nastri di partenza risponderanno presenti anche. L’italo-argentino, ritiratosi nel corso del derby un po’ polemico contro Flavio Cobolli a Cincinnati, spera di aver messo alle spalle le criticità fisiche. Discorso diverso perche ha bisogno di mettere insieme delle vittorie per ritrovare fiducia, dopo i non entusiasmanti riscontri di questo 2024.