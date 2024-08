Tutela dei siti sommersi in azione i Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCorrisponde a circa 177 ettari la superficie marina lungo la Costa dei Campi Flegrei pattugliata il giorno di Ferragosto daidel NucleoPatrimonio Culturale di Napoli, con il supporto del NucleoSubacquei di Napoli e della Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Napoli. Si tratta di un’area unica al mondo, inserita a terra nel più esteso Parco Archeologico dei Campi Flegrei, corrispondente all’antica zona portuale romana del Portus Julius che comprendeva l’approdo dell’imponente flotta di Capo Miseno, da cui il comandante Plinio il Vecchio, a seguito dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., partì in direzione della zona colpita dal vulcano per meglio comprenderne il fenomeno, rimanendovi ucciso.