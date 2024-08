Si fa trascinare dentro una vasca da bagno dalla jeep dell’amico | schianto atroce

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un episodio tanto insolito quanto tragico ha scosso la comunità di Morgex, in Valle d’Aosta, nel pomeriggio di giovedì 15 agosto. Un giovane di vent’anni, Didier Quinson, è stato coinvolto in un grave incidente stradale dopo aver intrapreso un gioco pericoloso insieme a un amico. I due ragazzi, spinti probabilmente dall’incoscienza e dal desiderio di divertimento, hanno deciso di attaccare unada, normalmente utilizzata per abbeverare le mucche, a una. Il ventenne si è poi sistemato all’interno della, facendosilungo le strade della frazione Arpy. Tuttavia, ciò che doveva essere una bravata si è trasformato in un dramma quando il fuoristrada, forse a causa della perdita di controllo da parte del conducente, è finito contro una casa. L’impatto è stato violento, e Quinson ha sbattuto la testa contro un muro, riportando un grave trauma cranico.