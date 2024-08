Settimana positiva per i mercati | paura alle spalle dopo dati confortanti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 16 agosto 2024)per iazionari globali, con Piazza Affari che ha messo a segno un +2,20% sul FTSE MIB nella giornata di venerdì (sovra-performando gli altri listini europei per il recupero della chiusura del 15 agosto per festività) e un +4% su basele. In un’ottava contraddistinta da un clima vacanziero e con la stagione delle trimestrali arrivata al termine, l’attenzione degli investitori è stata rivolta aimacroeconomici statunitensi, che hanno allontanato le recenti preoccupazioni di una recessione della maggiore economia globale e rafforzato le aspettative che la Fed taglierà i tassi nella riunione di settembre. L’inversione Iazionari hanno recuperato una grossa fetta della forte svendita di inizio mese e rimangono in solida crescita da inizio anno.