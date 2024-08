Se mai dovessi vedere questa creatura alata vicino a casa tua sarebbe meglio sbarazzartene

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 16 agosto 2024) Gli abitanti degli Stati Uniti orientali stanno combattendo contro unaminacciosa che mira a distruggere tutto ciò che tocca. La mosca ‘‘lanterna maculata’‘ sembra essere innocua, ma se vedete uno di questi insetti altamente invasivi, non abbiate pietà. Continuate a leggere per conoscere l’insetto che dovete uccidere! Se cercate lanterna maculata (laternfly) sui social media, troverete diversi post di persone che condividono le loro uccisioni di questi insetti, originari della Cina, che iniziano ad accoppiarsi alla fine dell’estate. Shot on Galaxy S21 Ultra(And then run over by my car because apparently this lanternfly is a horribly invasive species and everyone should be murdering them ) pic.twitter.