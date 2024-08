Napoli all’esordio contro il Verona ci sarà ancora Raspadori in attacco Sky Sport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2024) Si avvicina l’esordio deldi Conte in Serie A. Domenica la primail. Massimo Ugolini, inviato Sky, parla di quelli che saranno i leader della squadra e dà aggiornamenti sulla formazione.ilnessun cambiamento nella formazione «Di Lorenzo al momento del suo arrivo al centroivo si è fermato, è sceso dall’auto e si è diretto dai suoi tifosi. Un bel gesto del capitano per certificare in maniera esplicita il legame con la maglia e la tifoseria. L’altro leader è Kvara, che probabilmente la leadership tecnica l’ha conquistata dopo tre partite al suo esordio due anni fa. Vista l’assenza di Osimhen e l’arrivo imminente di Neres, il pensiero forte che porta a Lukaku, di fattolui ail leader tecnico. Un compito più gravoso che il giocatore è pronto ad assumersi, in un tridente checompletato da Politano e