MotoGp Martin il più veloce nelle libere del Gp di Austria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 ago. (askanews) – Jorgeè il piùFP1 del GP: il pilota Pramac ha girato in 1:29.654, precedendo il compagno di team Morbidelli e la wild card KTM Pol Espargaro. 4° Bagnaia, 12° Bastianini e 18° Marc Marquez, a cui sono stati cancellati un paio di tempi che l’avrebbero portato in top ten. Brutta caduta nel finale per Pedro Acosta: pilota ok, pista da risistemare e che ha costretto a qualche minuto di bandiera rossa. Alle 15 le pre-qualifiche L'articoloil piùdel Gp diproviene da Ildenaro.it.