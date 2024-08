Meteo addio al caldo africano In Toscana arriva il maltempo poi sole ma senza soffrire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Firenze, 16 agosto 2024 – La “frattura”di mezza estate èta: il colpo di grazia alnel fine settimana con la perturbazione che già da sabato sera potrebbe portare pioggia sulla costa della, con il grosso dei fenomeni atteso per domenica e una coda anche lunedì. L’unica paura è la temperatura del mare: non è il contesto ideale avere un mare cosìquandouna perturbazione perché il rischio di fenomeni estremi aumenta. Speriamo non sia questo il caso. Il Lamma prevede per sabato 17 agosto cielo variabile con possibilità di qualche rovescio o breve temporale, più probabile sulle zone interne nel pomeriggio. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve calo sulla costa (ancora fino a localmente 34-36 gradi sulle zone interne).