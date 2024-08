Mercato Napoli ora l’affare si complica | spunta l’annuncio del tecnico

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il giocatore piace al, ma le ultime dichiarazioni non sono di auspicio. L’obiettivo potrebbe ora allontanarsi. Ildelprosegue senza sosta e la società lavora per accontentare in tutto e per tutto le richieste di Antonio Conte. In queste ore la società ha chiuso per l’accordo con la stella brasiliana del Benfica David Neres, in arrivo per 28 milioni di euro. Il club partenopeo ha cosi l’esterno offensivo ed è da chiarire la questione attaccante. Victor Osimhen è in uscita e il club è in attesa di nuove proposte, poi si proverà l’affondo su Romelu Lukaku ma senza l’uscita dell’attuale bomber sarà difficile trovare la quadra. Intanto un altro colpo dirischia di sfumare, stiamo parlando del centrocampista del Manchester United McTominay.