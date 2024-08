LIVE Cobolli-Hurkacz 2-3 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | inizio equilibrato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ace. 15-0 Prima vincente per il numero 7 del mondo. 2-4 BREAK! A segno con la volee alta di rovescio il polacco, il quale mette a referto il primo allungo dell’incontro. 40-V Il rovescio diviene bloccato dal nastro, altra palla break per. 40-40 Prima esterna e schiaffo al volo vincente per. 30-40 Non passa l’accelerazione di dritto del romano, palla break. 30-30 Esce di un’inezia la risposta del polacco. 15-30 Perde la misura del rovescio. 15-15 Prima carica dell’azzurro. 0-15 Palla corta di rovescio magistrale del polacco. 2-3 GAME! Servizio e rovescio vincente per il numero 7 del mondo. 40-15 Buona prima per il polacco. 30-15 Sbaglia di rovescio. 15-15 Ace. 0-15gioca un bel passante sul qualenon riesce a giocare una volee vincente.