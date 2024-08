Genova accoltellato per ' like' su foto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 16 agosto 2024) 10.04 Tre coltellate per un '': un 13enne ha aggredito un coetaneo perché questo aveva messo il 'mi piace' allapostata sui social da una ragazzina. L'aggressione è avvenuta a Sori, città metropolitana di, in un campetto parrocchiale. Un coltello a serramanico portato da casa l'arma dell'attacco. La vittima è finita in ospedale con ferite a una gamba, all'addome e a un fianco. Operato d'urgenza, non è in pericolo di vita. L'aggressore, non imputabile, è stato affidato ai genitori.