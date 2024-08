Genoa-Inter per Inzaghi formazione in chiusura! Dubbio a destra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024), domani alle 18.30, inaugurerà la Serie A 2024-2025 e sarà la prima partita ufficiale con le due stelle sul petto.sta sciogliendo gli ultimi dubbi di, con l’allenamento del tardo pomeriggio che ha dato alcune indicazioni. I RECUPERI – Ne ha parlato Simonein questi ultimi giorni: perl’infermeria si sta svuotando. Restano come indisponibili Stefan de Vrij, che potrebbe non rivedersi fino all’Atalanta, Piotr Zielinski atteso fra otto giorni col Lecce e il lungodegente Tajon Buchanan. Hanno invece recuperato Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, che andranno in panchina, ma soprattutto Kristjan Asllani. Dopo l’ennesimo fastidio muscolare del precampionato, un affaticamento accusato ieri, oggi il centrocampista albanese ha fatto l’a seduta in gruppo.