Ferragosto di sangue autobus invade la corsia opposta e si schianta | morta una donna di 49 anni

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un tragico incidente ha scosso la comunità di Verona il 15 agosto 2024, quando undi linea della compagnia Atv è uscito di strada nella frazione di Parona, causando la morte di una passeggera e ferendo altre sei persone. La vittima, identificata come Lacramioara Radulescu, unadi 49di origine romena residente a Sommacampagna, ha riportato gravi traumi a un arto e, nonostante i tempestivi soccorsi, è deceduta sul posto. >>33enne precipita dal quarto piano, non era sola: le dichiarazioni choc del compagno L’incidente è avvenuto lungo la carreggiata che costeggia il fiume Adige, precisamente mentre il bus stava percorrendo la linea 93, che collega la Valpolicella al capoluogo scaligero. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo ha invaso la, finendo per impattare contro un muro.