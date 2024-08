Castel Volturno ferragosto tragico | tunisino muore in mare Si ferma il cuore dodicenne vivo per miracolo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024) E’ di un 34enne morto annegato e un 12enne salvato in extremis da arresto cardiaco il bilancio disulle spiagge di(Caserta), prese d’assalto dai bagnanti. A Pinetaun uomo di nazionalità tunisina ha accusato un malore mentre si trovava nelle acque antistanti un lido; i bagnini hanno provato a soccorrerlo, ma è stato tutto inutile, una volta a riva infatti il 34enne era già deceduto. Il suo corpo è stato portato all’istituto di medicina legale per l’autopsia. In un lido in località Ischitella invece c’è stato il lieto fine, con un 12enne strappato alla morte.