Campionato di calcio di serie A 2024-2025 dove si vede in TV?

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il conto alla rovescia è finito. Con Genoa-Inter e Parma-Fiorentina delle 18.30 e Milan-Torino e Empoli-Monza delle 20.45, comincia domani, sabato 17 agosto, ildidi. Come fare are le partite della vostra squadra del cuore in TV? Sono tre i broadcaster che trasmetteranno le gare in diretta: Dazn, Sky e Tim Vision. Portiere rilancia una palla (fonte: Unsplash)Dazn Dazn detiene i diritti di tutte e 380 le gare diA che si disputeranno quest’anno. Perrle serve un abbonamento al piano standard che costa da 34,99 euro al mese, per 12 mesi. Con questo abbonamento potretere le partite su cellulare, smart tv, tablet e via di seguito. Tuttavia, non contemporaneamente su più di due dispositivi registrati e sempre all’interno della stessa rete (come quella wi-fi di casa). Poniamo il caso che siate in viaggio e la vostra squadra gioca.