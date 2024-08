16 agosto Madonna compie 66 anni e si regala un compleanno in Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 agosto 2024) Firenze, 162024 – Dopo essersi concessa una passeggiata a Portofino tra la gente e sotto i flash dei fotografi, in compagnia di quello che i bene informati credono sia il suo nuovo compagno, il calciatore Akeem Morris classe 1996, le voci si erano diffuse. Il tamtam di indiscrezioni volevano chepotesse festeggiare oggi i suoi 66tra lo yacht ormeggiato al largo di Capri e un party vip nel Teatro Grande degli Scavi di Pompei. Cresce l'attesa dei fan della popstar internazionale, che già aveva voluto festeggiare in tre occasioni il suoin, nel 2017 e nel 2021 in Puglia e nel 2022 in Sicilia. Ma poi è arrivata la smentita ufficiale: nessun mega-party negli scavi per la diva. "Non ci sarà nessuna festa, tanto meno con 500 persone, è prevista solo la presenza in forma privata dell'artista, ma sarà una visita del tutto privata".