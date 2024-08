Repubblica tutta da ridere | lo sconcertante titolo sullo scontro tra FdI ed Elodie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Accade che si faccia un gran parlare di, la cantante con il "vizietto" dell'intervento politico. Se ne parla, in primis, perché con lei dopo molti anni torna a posare un'italiana per il prossimo calendario Pirelli. Ma se ne parla, soprattutto, perchéDi Patrizi ha colto l'occasione della girandola di interviste in cui racconta il calendario per dar contro al governo e a Giorgia Meloni in particolare. E non è la prima volta.ha rilasciato diverse interviste, tra cui, Stampa e Il Messaggero. E nei vari colloqui ha diluito varie accuse e ipotesi piuttosto ballerine, su tutte quella secondo la quale i "diritti" sarebbero a rischio nel nostro Paese.colpa della Meloni, ovviamente. Poi le intemerate contro l'uomo, il maschio tout-court, che sarebbe ossessionato senza eccezione alcuna dall'idea di possedere le donne.