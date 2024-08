MotoGP Francesco Bagnaia | Red Bull Ring grande occasione ma devo migliorare nelle Sprint Race

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024)si presenta sorridente e sicuro di sé nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio dell’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Redsi apre un weekend di capitale importanza per tutto il gruppo, specialmente per il due-volte campione del mondo. Dopo la caduta nelladi Silverstone, e il terzo posto nella gara domenicale, infatti, il portacolori del team Ducati Factory ha ceduto nuovamente a Jorge Martin la vetta della graduatoria generale, in una corsa verso il titolo che sta vedendo “Pecco” commettere qualche errore di troppo. L’del Red, però, è ghiotta. Il commento del pilota con il numero 1 sul cupolino: “Senza dubbio il Redè una delle piste migliori per la nostra moto.