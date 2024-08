Esplosione al pranzo di Ferragosto in Valtellina 4 feriti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 agosto 2024) AGI - È di almeno quattro, tra cui due ustionati, il bilancio di un'in un rifugio di Rasura, in, durante ildi. La deflagrazione accompagnata da un forte boato è avvenuta intorno alle 13:00 mentre il Rifugio Bar Bianco era pieno di clienti e turisti. A esplodere, secondo quanto è stato ricostruito, è stata una tanica di detergente che era stata lasciata vicino a una fonte di calore. Isono tutti dipendenti della struttura sulle Alpi Orobie vicino a Morbegno, in provincia di Sondrio, e sono di un'età compresa tra i 24 e i 64 anni. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Sondrio, due elicotteri quello di Areu Sondrio e di Sreu Bergamo, un'automedica e due ambulanze.