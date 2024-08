Come Giuletta nera | murale della Egonu sfregiato Vannacci fa impazzire la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) L'ultima stoccata del gele Roberto. Stoccata da decifrare. Il tema è quello deldi Paola, a Roma, sulla facciatasede del Coni. La pelleche con un gesto ignobile viene trasformata in rosa. E su quanto accaduto, tema assai dibattuto nelle ultime ore, ecco piovere le riflessioni dell'eurodeputato leghista da 500mila preferenze. "Questo gesto rappresenta un oltraggio alla realtà che,dico sempre, è oggettiva, immodificabile e non può offendere alcuno", rimarca. E ancora: "Da persona che ne sa qualcosa di tentativi oppressivi di limitazionelibertà del pensiero, sogno un Paese in cui non esistano i delitti di opinione e dove nessuno possa essere condannato, censurato o falsificato per le idee che esprime in qualsiasi manifestazione artistica o del suo pensiero".