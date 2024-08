Collezione Gioseppo Woman stagione Autunno Inverno 2024 25

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 15 agosto 2024) La nuovairrompe nella/25 con una campagna rivoluzionaria, incentrata sul fascino mistico delle ore speculari. Il magico momento in cui i numeri appaiono identici sul quadrante dell’orologio è da sempre associato a un segnale ascetico, portavoce di un messaggio legato alla manifestazione o all’avverarsi dei desideri.inaugura così una nuova era e lancia laFall Winter/25 in risposta a questi desideri inespressi, per realizzarli attraverso i suoi modelli di calzature, rivoluzionari e versatili. Un mondo di possibilità e combinazioni, esattamente come i segnali dell’inconscio. L’esclusiva capsule Braided Leather coniuga una sapiente attività artigianale alle tendenze contemporanee, dando vita a design pregevoli che perdurano nel tempo.