Caos Napoli Conte è già in emergenza | le scelte del tecnico

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024) La stagione del suoè appena iniziata, ma Antoniodeve affrontare già un’per la prima giornata di campionato. Ildi Antonioha esordito ufficialmente nella nuova stagione sabato scorso in Coppa Italia contro il Modena. Gli azzurri, però, hanno sofferto un bel po’ prima di passare il primo turno della seconda competizione italiana, visto che hanno battuto i ‘canarini’ solo ai calci di rigore. Antonio(LaPresse) spazio.itArchiviata la gara contro il Modena, ilè ora atteso dalla prima giornata di campionato. Domenica prossima, esattamente alle 18.30, i partenopei saranno infatti allo Stadio Bentegodi per sfidare il nuovo Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, proprio per la gara contro gli scaligeri, Antonioè in forte