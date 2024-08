Biancaneve cosa svela il trailer ufficiale con Rachel Zegler e Gal Gadot

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 15 agosto 2024) In occasione del D23 Expo, è statoto il primo teaserdel live action dicon. La prima clip promozionale della pellicola, che mostra anche Galnei panni della Regina Cattiva, sembra mettere a tacere le polemiche scoppiate nei mesi precedenti. Negli ultimi giorni ha avuto luogo l’appuntamento annuale del D23 Expo. In occasione dell’evento, la Disney hato numerosi progetti in arrivo, sia per il grande che per il piccolo schermo. Tra questi, sono statete anche le prime immagini del nuovo live action di. L’attesissimo e discusso progetto, remake del film d’animazione del 1937 basato sulla celebre fiaba dei fratelli Grimm, sarà diretto da Marc Webb e sceneggiato da Greta Gerwig e Erin Cressida Wilson.