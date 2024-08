WTA Cincinnati 2024 risultati 13 agosto | avanti Svitolina e Pliskova eliminate Andreescu e Noskova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Si apre il torneo WTA 1000 di, negli Stati Uniti: in scena i primi 12 incontri del primo turno, che si completerà oggi, quando scatterà anche il secondo turno. In casa Italia si registra la vittoria dell’unica azzurra in campo, Elisabetta Cocciaretto, che piega la qualificata statunitense Robin Montgomery per 7-5 4-6 6-3. La qualificata transalpina Varvara Gracheva elimina l’australiana Ajla Tomljanovic per 6-3 2-6 7-6 (5), mentre la qualificata neozelandese Lulu Sun regola la ceca Lindacon lo score di 6-4 7-6 (4), infine l’ucraina Marta Kostyuk, numero 15 del seeding, piega la belga Elise Mertens per 6-4 2-6 6-4.