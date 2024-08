Viaggio nell’arte e nella fede tra musei mostre e chiese Feste processioni e musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Come si trascorre il Ferragosto? Ovviamente in compagnia, ma come fare a scegliere tra mare, montagna e città? Sicuramente un tuffo rinfrescante – per modo di dire – può essere il miglior modo per provare a contrastare il caldo torrido di questi giorni, ma per coloro che preferiscono non spostarsi troppo anche la città offre soluzioni in cui rifugiarsi. A Pistoia, in occasione del lungo ponte di Ferragosto, da domani, giovedì 15 a domenica 18 agosto, iCivici saranno aperti tutti i giorni dalle ore 11 alle 19. Saranno quindi visitabili il Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, oltre alla mostra Revox dirico Tiezzi "Dai Ritratti di fine millennio (1986) a Vasari. Le Vite (2021-2023)", che rimarrà allestita a Palazzo Fabroni fino al 15 settembre.