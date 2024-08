Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024)DEL 14 AGOSTOORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. UN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSITO SULL’A1-NAPOLI, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA IL NODO A1/A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD VERSO NAPOLI. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.