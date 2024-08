Valeri FdI | Mentre il Pd si vanta di inefficaci campagne di adozione il canile di Roma Capitale scoppia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 14 agosto 2024)– “Le associazioni animaliste hanno denunciato con fermezza che almeno 10 cani arrivati aldi Muratella, hanno sostato per alcuni giorni in piccole gabbie e trasportini perché ilrifugio ed ilsanitario non hanno più box liberi – denuncia la coordinatrice regionale FDI benessere animale Lazio Cristina– e, nonostante ildi Ponte Marconi possa ospitare 200 cani come da contratto di appalto, molti box di talerisultano inagibili perché non adeguatamente manutenuti, nonostante le somme stanziate a Bilancio”. “La situazione per chi lavora nei canili è diventata insostenibile, le alte temperature, le ferie di taluni operatori e il boom di ingressi non adeguatamente gestito fanno si che sia i cani e gatti, che i lavoratori, tra cui i veterinari della ASL, stiano operando in condizioni di estrema emergenza e al limite del maltrattamento animali.