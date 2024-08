Un intervento al giorno in Valsassina | Basterebbe attrezzarsi meglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dodici interventi in 12 di giorni. Li hanno svolti i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione die Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. Gli ultimi due solo l’altro ieri: il primo in tarda mattinata per soccorrere un escursionista di 73 anni, che è caduto e si è infortunato sul Grignone nella zona della Fopa De Geer, a Pasturo, ed è stato poi trasferito in ospedale a Gravedona; il secondo nel pomeriggio per un 56enne che si è fatto male nella zona dei Piani delle Betulle, a Margno, ed è stato ricoverato all’ospedale Manzoni di Lecco. In entrambi i casi ai volontari del Soccorso alpino si sono affiancati i soccorritori dell’eliambulanza di Areu, di Sondrio in uno, di Como nell’altro caso.