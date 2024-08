Troppe spine nel fianco del 1 Governo Meloni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 13 agosto all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Ultimi lavori prima delle “stelle cadenti” di san Lorenzo e subito fila di “trolley colorati” in fuga da Camera e Senato. Sui volti di deputati e senatori sembrava quasi di leggere lo stress delle ultime ore per la conversione in legge di ben nove decreti (fra i più impegnativi quello detto “svuota carceri” presentato dai sostenitori come intervento non più rinviabile per rendere meno oppressiva la vita dei detenuti nelle carceri italiane). Le porte di Montecitorio e Palazzo Madama si riapriranno a partire dall’11 settembre. Nel frattempo il ricorrente quesito: ma spettano anche a deputati e senatori le ferie estive? La risposta, piaccia o no a tutti, è sì.