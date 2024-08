Traffico di lamine d’oro I tre uomini d’affari verso il patteggiamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Prima ancora che la Procura chiedesse il processo, tutti e tre hanno deciso di patteggiare per le accuse di ricettazione, riciclaggio, commercio abusivo, emerse durante un’indagine della guardia di finanza di Olgiate Comasco, partita a settembre 2020 da un sequestro di denaro avvenuto a Ronago. Indagati sono Bassano Cella, milanese di 78 anni, ex titolare di una gioielleria con sede alle spalle di piazza Duomo, Flavio Bianchi, 76 anni di Capiago Intimiano, e Guido Caldera, 80 anni di Montano Lucino. Un accordo di applicazione pena depositato al sostituto procuratore di Como Giuseppe Rose, che ora dovrà essere vagliato dal Gup Walter Lietti, che deciderà in merito alla congruità della pena proposta.