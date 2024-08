Stasera la Luminaria Magna | fede e folclore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La più antica processione notturna con torce e candele, detta “”,compie otto secoli di vita. Come da tradizione, la processione per la vigilia della solennità dell’Assunta, parte alle 21 dalla Cattedrale di San Lorenzo per arrivare alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Monteluce. Ancora una volta,si intrecciano in mille suggestioni. A guidare lal’arcivescovo Ivan Maffeis; mentre il giorno dell’Assunta, alle 11, a Monteluce, si terrà la messa presieduta dal vicario generale monsignor Simone Sorbaioli.